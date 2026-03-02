Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta foto del Comando Central de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos muestra un F-15E Strike Eagle sobrevolando el norte de Irak la madrugada del 23 de septiembre de 2014. (Foto referencial, AFP).
/ SENIOR AIRMAN MATTHEW BRUCH
Por Agencia EFE

Medios iraníes informaron este lunes del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio de Irán y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron.

