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Un F-15E de la Fuerza Aérea estadounidense, en una imagen de archivo. Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Un F-15E de la Fuerza Aérea estadounidense, en una imagen de archivo. Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Agencia EFE

Irán derribó un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio, según informaron funcionarios de EE.UU. y medios afines a Teherán a varios medios estadounidenses este viernes.

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