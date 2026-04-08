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Resumen

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Un dron Hermes 900 StarLiner de Israel en una imagen de archivo. (Foto de Elbit Systems / AFP).
Un dron Hermes 900 StarLiner de Israel en una imagen de archivo. (Foto de Elbit Systems / AFP).
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Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles que ha derribado un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, en el sur del país, lo que denunció como una violación del alto el fuego acordado, y advirtió de una respuesta contundente ante nuevos incumplimientos de la tregua.

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