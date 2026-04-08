“Un dron avanzado Hermes 900 fue detectado, interceptado y destruido en el cielo de Lar, en la provincia de Fars, mediante el fuego de un moderno sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria”, informó el cuerpo militar de élite, según la agencia Tasnim.
La Guardia subrayó que la incursión de cualquier aeronave “enemiga” —en referencia a Estados Unidos e Israel— en el espacio aéreo del país, incluso sin ejecutar operaciones ofensivas, constituye una violación del alto el fuego y “recibirá una respuesta firme y contundente”.
Esta mañana, Irán denunció además un ataque contra la refinería de petróleo de la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico.
Teherán y Washington acordaron además negociar a partir del viernes en Islamabad el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.
En el conflicto, Estados Unidos e Israel bombardearon a diario instalaciones militares, nucleares y energéticas, además de lugares civiles como hospitales y universidades en Irán, que respondió con ataques a intereses estadounidenses en la región, países vecinos y el cierre del estrecho de Ormuz.
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Estados Unidos e Irán acordaron el martes 7 de abril un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir al país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Ormuz y a negociar. (AFP)