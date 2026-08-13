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Resumen

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Un caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despega de la Base Aérea Nellis, Nevada. (Foto de Rob Edgcumbe / StockTrek Images vía AFP).
Un caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despega de la Base Aérea Nellis, Nevada. (Foto de Rob Edgcumbe / StockTrek Images vía AFP).
/ ROB EDGCUMBE
Por Roger Zuzunaga Ruiz

A inicios de abril, un caza F-15E Strike Eagle de Estados Unidos, valorado en más de 80 millones de dólares, fue derribado en el sur de Irán por un misil tierra-aire. Se trató del primer incidente de este tipo en más de 20 años. Hoy se sabe que los drones jugaron un papel decisivo en la operación, y que su papel no fue de ataque. La táctica, inspirada en las lecciones del conflicto entre Rusia y Ucrania, revela cómo Teherán está adaptando sus métodos de combate para hacer más precisos y efectivos sus ataques contra las fuerzas estadounidenses.

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