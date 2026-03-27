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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 26 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 26 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER).
/ WILL OLIVER / POOL
Por Agencia AFP

Irán exhortó este viernes a los civiles a alejarse de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, en un nuevo desafío después de que el presidente Donald Trump afirmara que las negociaciones para poner fin a la guerra “van bien”.

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