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Resumen

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Una iraní camina junto a un mural antiestadounidense cerca de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, el 26 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una iraní camina junto a un mural antiestadounidense cerca de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, el 26 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán negó este lunes que vaya a mantener negociaciones técnicas con Estados Unidos esta semana en Doha, como habían informado algunos medios, tras varios días de tensión entre las partes por la navegación en el estrecho de Ormuz y el intercambio de ataques.

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