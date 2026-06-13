El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este sábado que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmará mañana, tal y como anunció Pakistán, país que media entre los dos rivales.

“Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

El diplomático enfatizó que el texto que se discute “no es un acuerdo final” entre Irán y Estados Unidos sino “un entendimiento que esboza el marco general de la disputa y establece que la guerra terminará”.

También explicó que la cuestión nuclear se deja para más adelante y será discutirá “en un periodo de 60 días”.

Poco antes el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el acuerdo estaba prevista la firma electrónica está prevista en las próximas 24 horas.

“Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, afirmó Sharif en X.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó anoche que el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

La segunda aborda la cuestión nuclear.

A pesar de la aparente inminencia de la firma, en las últimas horas la armada iraní informó de un ataque a un buque que trataba de cruzar el estrecho de Ormuz “sin permiso”, mientras que Estados Unidos denunció el lanzamiento de drones por parte de Teherán en este estratégico paso por el que transitaba el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

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El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves 11 de junio que anulaba los ataques previstos para ese mismo día contra Irán y evocó un posible acuerdo con "los más altos niveles" en Teherán. La agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente anónima, afirmó el jueves que Teherán aún no ha aprobado un texto de acuerdo con Estados Unidos. (AFP)

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