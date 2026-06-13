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Una pancarta gigante que muestra misiles iraníes y una espada perteneciente al imán Ali, el primer imán de los chiítas, en la plaza Vanak de Teherán, el 10 de junio de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
Una pancarta gigante que muestra misiles iraníes y una espada perteneciente al imán Ali, el primer imán de los chiítas, en la plaza Vanak de Teherán, el 10 de junio de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este sábado que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmará mañana, tal y como anunció Pakistán, país que media entre los dos rivales.

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