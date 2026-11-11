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Resumen

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Una iraní camina junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en una calle de Teherán, el 9 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una iraní camina junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en una calle de Teherán, el 9 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia AFP

Irán designó este miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como “organizaciones terroristas” en virtud del “principio de reciprocidad”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

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