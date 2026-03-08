Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer chiita iraquí sostiene la imagen del líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, durante un funeral simbólico al día siguiente de su asesinato. (Foto de AHMAD AL-RUBAYE / AFP).
Una mujer chiita iraquí sostiene la imagen del líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, durante un funeral simbólico al día siguiente de su asesinato. (Foto de AHMAD AL-RUBAYE / AFP).
/ AHMAD AL-RUBAYE
Por Agencia AFP

La asamblea de expertos ha designado al nuevo guía supremo de Irán para suceder al ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en ataques israeloestadounidenses, indicaron el domingo miembros de esta instancia clerical sin revelar el nombre del elegido.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.