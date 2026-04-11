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Iraníes sostienen carteles del nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante un funeral multitudinario por los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), los comandantes del ejército y otras víctimas que murieron durante la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el 11 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Iraníes sostienen carteles del nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante un funeral multitudinario por los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), los comandantes del ejército y otras víctimas que murieron durante la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el 11 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán rechazó este sábado las afirmaciones del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) sobre el supuesto despliegue de dos destructores en el estrecho de Ormuz para retirar las minas colocadas por la República Islámica durante la guerra, mientras ambos países negocian la paz en Pakistán.

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