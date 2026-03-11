Escuchar
Resumen

Iraníes sostienen carteles del nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante un funeral multitudinario por los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), los comandantes del ejército y otras víctimas que murieron durante la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el 11 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Miles de partidarios de la República Islámica marcharon este miércoles por el centro de Teherán entre gritos de “venganza” y “no a la rendición” mientras se escuchaban explosiones en las cercanías, en el funeral por varios altos cargos militares iraníes muertos en la guerra contra Israel y Estados Unidos.

