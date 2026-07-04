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Dolientes se congregan en la Gran Mosalla para rendir sus últimos respetos al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, al comienzo de sus ceremonias fúnebres en Teherán, el 4 de julio de 2026. (AFP)
Dolientes se congregan en la Gran Mosalla para rendir sus últimos respetos al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, al comienzo de sus ceremonias fúnebres en Teherán, el 4 de julio de 2026. (AFP)
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Por Agencia AFP

El funeral de Estado del antiguo líder supremo iraní Alí Jamenei comenzó este sábado en Teherán, donde miles de fieles acudieron en masa al lugar en una demostración de fuerza tras la guerra contra Israel y Estados Unidos.

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