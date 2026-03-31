El pasado 27 de marzo, un ataque iraní con misiles y drones contra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, destruyó un avión AWACS Boeing E-3 Sentry de la Fuerza Aérea de EE.UU. Además, al menos un Boeing KC-135 Stratotanker fue dañado en el mismo ataque y unos 10 militares estadounidenses resultaron heridos.

La destrucción del E-3 Sentry es especialmente grave porque se trata de un “centro de mando en el aire” que detecta misiles, aviones, drones y coordina combates. Su pérdida afecta directamente la conciencia situacional aérea de EE.UU. en la región.

Hasta antes de la guerra se sabía que Estados Unidos tenía 16 aviones E-3 Sentry y el costo de cada uno de ellos llega a los 270 millones de dólares.

Qué es un avión AWACS, clave en la guerra moderna

Las principales características del E-3 Sentry. (Imagen generada con IA, Chatgpt).

El impacto estratégico: qué pierde EE.UU. tras la destrucción del AWACS

Un avión del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la Fuerza Aérea de EE. UU. que fue destruido en un ataque a la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. (Foto de UGC / AFP). / -

El analista internacional Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la UPC, advierte que el ataque iraní que destruyó el E-3 Sentry en Arabia Saudita no solo evidencia una operación de alta precisión, sino también una posible combinación de inteligencia avanzada, errores de cálculo por parte de Washington y vulnerabilidades estructurales en las bases estadounidenses en el Medio Oriente.

Tucci subraya que alcanzar un objetivo de ese nivel dentro de una base supuestamente protegida “no es casualidad”. En la misma instalación, recuerda, ya habían sido dañados varios aviones cisterna Boeing KC-135 Stratotanker, piezas clave para el reabastecimiento en vuelo y, por tanto, para la logística de cualquier operación aérea sostenida. “Son objetivos valiosos, porque la logística es fundamental”, explica a El Comercio, al destacar que la pérdida de estas capacidades impacta directamente en la operatividad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Un E-3 Sentry de la Fuerza Aérea de Estados Unidos acercándose a un KC-135 Stratotanker del 964.º, ambos asignados a la Base de la Fuerza Aérea Tinker, Oklahoma, para repostar combustible. (FOTO DE AFP / FUERZA AÉREA DE EE. UU.). / DANIEL HUGHES

Sobre el E-3 Sentry, el analista es categórico: se trata de una pérdida estratégica. “Es un avión fundamental. Controla, da alerta temprana, dirige los ataques y proporciona la situación en tiempo real a los cazabombarderos”, afirma. A su juicio, la destrucción de la aeronave representa un daño significativo para Washington, no solo por su alto valor, sino porque Estados Unidos dispone de una flota limitada de estos sistemas.

Tucci apunta también a un factor crítico que permitió el golpe de Teherán: la subestimación de las capacidades iraníes. Según explica, aeronaves de gran tamaño como el E-3 Sentry no pueden estar en lugares que son vulnerables. “No habían pensado que podían estar al alcance de los drones iraníes”, afirma. Esta situación, añade, revela una vulnerabilidad mayor en las bases estadounidenses en el Golfo, especialmente frente a un adversario que ha apostado por una guerra asimétrica basada en drones, misiles balísticos y ataques de precisión.

En esa línea, Tucci sostiene que el conflicto ha desmentido la narrativa de una rápida superioridad estadounidense manifestada de manera reiterada por Donald Trump. Pese a los golpes recibidos, Irán “sigue aguantando” y mantiene ataques constantes contra Israel y aliados de Washington. Esto, explica, responde a una doctrina de resistencia y a una estructura política más sólida de lo que se estimaba. “Hubo un grave error de evaluación”, afirma, al señalar que se sobreestimó el impacto de los ataques iniciales sobre las capacidades militares iraníes.

El analista también advierte que el costo de la guerra para Estados Unidos está siendo mayor de lo previsto. Además del E-3 Sentry, menciona la pérdida o daño de aviones cisterna, radares de sistemas antimisiles y bases impactadas. “El daño es mucho más alto de lo que se esperaba”, sostiene, lo que estaría influyendo en la cautela de Washington para evitar una escalada terrestre directa.

¿Rusia ayudó a Irán para destruir el E-3 Sentry?

Miembros de la tripulación del portaaviones nuclear estadounidense USS Harry S. Truman trabajan en un avión AWACS Grumman E-2 Hawkeye en la cubierta de vuelo del buque. (Foto de Andreas SOLARO / AFP). / ANDREAS SOLARO

El analista en temas de defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre sostiene que la destrucción del AWACS E-3 Sentry constituye mucho más que un golpe simbólico: “Se trata de una acción con impacto militar, mediático y psicológico en pleno desarrollo de la guerra con Irán".

Según explica, el ataque habría sido ejecutado por el componente aéreo de la Guardia Revolucionaria iraní y apunta directamente a una de las capacidades más críticas de Estados Unidos en el teatro de operaciones. “El E-3 no es solo un avión, es una plataforma de vigilancia, alerta temprana y mando y control”, precisa. En ese sentido, destaca que su principal valor radica en proporcionar lo que se conoce como “conciencia situacional”: una visión integral del espacio aéreo que permite detectar y coordinar la respuesta frente a aviones, misiles, helicópteros y drones en tiempo real.

Para Gómez de la Torre, la pérdida de esta aeronave implica, en términos operativos, un intento de “cegar” los sistemas defensivos y de organización del adversario. “Algunos llaman a estas plataformas los ojos de un conflicto”, señala, al subrayar que su destrucción afecta directamente la capacidad de anticipación y coordinación de las fuerzas estadounidenses. No obstante, advierte que el impacto, aunque significativo, no anula completamente el poder aéreo de Washington, que aún dispone de otros activos en la región.

Un director táctico de AWACS de la OTAN evalúa la situación aérea y terrestre a bordo de un avión de vigilancia aérea durante un vuelo sobre el espacio aéreo polaco, el 19 de septiembre de 2025. (Foto de JOHN THYS / AFP). / JOHN THYS

El analista también apunta a una posible falla en la seguridad de la base donde se encontraba el avión. “Más allá del golpe psicológico, ha sido una falla en su custodia”, afirma, en referencia a la exposición de una plataforma de alto valor en un entorno que, en teoría, debía estar fuertemente protegido.

En cuanto al posible rol de Rusia, Gómez de la Torre señala que existen indicios, aunque sin confirmación definitiva. “Todo apunta a que pudo haber información de inteligencia de imágenes satelitales”, explica, al mencionar a organismos como el SVR o el GRU como posibles fuentes. Sin embargo, remarca que aún no está demostrado fehacientemente que Moscú haya proporcionado datos precisos para la localización del objetivo, por lo que considera prematuro afirmar una colaboración directa en la operación.

A su juicio, de confirmarse ese tipo de apoyo, el conflicto escalaría a un nivel aún más complejo, al involucrar indirectamente a una potencia como Rusia en acciones contra activos estadounidenses.

Por su parte, Tucci considera “muy probable” que haya existido apoyo externo en inteligencia. En ese contexto, señala como verosímil la hipótesis de que Rusia haya proporcionado información clave, como datos satelitales o de posicionamiento de objetivos. “No me parece nada descabellado”, sostiene, y traza un paralelismo con el apoyo que la OTAN brinda a Ucrania. Sin embargo, matiza que no existen pruebas concluyentes públicas, aunque recuerda que desde hace semanas circulan versiones sobre cooperación entre Moscú, Teherán e incluso China en distintos niveles.

Gómez de la Torre concluye que el episodio revela tanto la creciente sofisticación de las capacidades iraníes como las vulnerabilidades que enfrentan las fuerzas de Estados Unidos en la región.