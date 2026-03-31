Por Roger Zuzunaga Ruiz

La destrucción de un avión de alerta temprana AWACS Boeing E-3 Sentry en una base aérea de Arabia Saudita no es solo la pérdida de una de las aeronaves más costosas y sofisticadas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos: es un golpe directo al sistema que permite ver, anticipar y coordinar la guerra desde el aire. ¿Cómo logró Irán alcanzar un activo de tan alto valor dentro de una instalación que se supone está fuertemente protegida? ¿Qué papel pudo haber jugado un aliado clave de Teherán como Rusia? Estas son las claves detrás del ataque.

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