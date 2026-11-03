Irán reveló el martes una enorme valla publicitaria y pancartas que prometen “matar” al presidente estadounidense Donald Trump, llevando a un nuevo nivel la retórica oficial desplegada en Teherán.

“Mataremos a Trump”, dice la inmensa valla sobre la concurrida plaza Enghelab de Teherán, en la que se ve al presidente estadounidense entre rejas y con la cabeza gacha.

Otra valla cercana muestra a Trump junto con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con los rostros ensangrentados y los trajes desgarrados, sobre un fondo de banderas israelíes y estadounidenses desgastadas.

Ciudadanos iraníes se congregan frente a una valla publicitaria antiestadounidense y antiisraelí en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Decenas de personas se reunieron en la plaza ondeando banderas rojas y portando pancartas en las que se leía: “Habrá sangre”, mientras pedían venganza por el líder supremo Alí Jamenei, asesinado en los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que desencadenó la guerra en el Oriente Medio.

En Teherán se han instalado con frecuencia nuevos diseños de vallas y pancartas que se burlan de Trump, prometen venganza contra él y alardean de la victoria sobre Estados Unidos en la guerra.

Un hombre se encuentra junto a una pancarta antiestadounidense que promete venganza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una manifestación en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

En los últimos días, se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para llevar a Teherán y Washington a la mesa de negociaciones y evitar la reanudación de los combates, que se han extendido por la región y han impulsado alza los precios del combustible a nivel mundial.

Trump ha dicho que podría haber un acuerdo, en medio de la campaña por las elecciones legislativas que se celebran este martes en Estados Unidos, en medio del descontento de los electorales, alimentado en parte por la guerra con Irán.

En la concurrida plaza Tajrish, en el norte de Teherán, una exposición al aire libre exhibía pinturas de Trump, incluida una en la que aparece con el rostro ensangrentado sobre el suelo mientras un pie pisa su cabeza.

Otra lo mostró con una bomba que le tapa la cara.

Muy cerca, una réplica a tamaño real de una celda de prisión permanece expuesta, con un actor que imita a Trump pasando el día dentro.

En una pantalla adyacente se muestran imágenes de los daños causados ​​por los bombardeos estadounidenses sobre Irán.

Teherán acusa a Trump de haber atacado deliberadamente objetivos civiles durante la guerra, incluida una escuela y una boda, matando a decenas de personas, entre ellas mujeres y niños.

Las vallas y murales patrocinados por el Estado han sido un recurso en Irán desde la revolución islámica de 1979, utilizados para honrar a aliados, celebrar a figuras militares y enviar mensajes políticos a los adversarios, en particular a Estados Unidos e Israel.

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