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Resumen

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El 3 de noviembre de 2026, iraníes ondearon banderas durante una concentración frente a una valla publicitaria con la imagen del presidente Donald Trump en la plaza Enghelab de Teherán, Irán. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
El 3 de noviembre de 2026, iraníes ondearon banderas durante una concentración frente a una valla publicitaria con la imagen del presidente Donald Trump en la plaza Enghelab de Teherán, Irán. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Irán reveló el martes una enorme valla publicitaria y pancartas que prometen “matar” al presidente estadounidense Donald Trump, llevando a un nuevo nivel la retórica oficial desplegada en Teherán.

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