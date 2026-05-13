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Una vista de la isla iraní de Kharg, que alberga la principal terminal de exportación de crudo del país, en el norte del Golfo Pérsico, el 2 de marzo de 2026. (Agencia Espacial Europea / AFP)
Una vista de la isla iraní de Kharg, que alberga la principal terminal de exportación de crudo del país, en el norte del Golfo Pérsico, el 2 de marzo de 2026. (Agencia Espacial Europea / AFP)
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Por Agencia EFE

Los envíos de petróleo desde la isla iraní de Kharg, principal terminal exportadora del país, parecen haberse detenido durante varios días consecutivos, según imágenes satelitales recopiladas por Bloomberg, en lo que supone la interrupción más prolongada detectada desde el inicio de la guerra.

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