Irán lanzó este miércoles ataques de represalia contra bases estadounidenses en la ciudad iraquí de Erbil y en Bahréin, según la prensa estatal.

Washington lanzó el martes por segunda vez en pocos días bombardeos contra Teherán, que causaron, según la Media Luna Roja, al menos cuatro muertos durante una boda.

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Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, llevaron “a cabo un ataque coordinado con misiles y drones contra las bases estadounidenses de Erbil”, con objetivos como un “centro de mantenimiento”, “depósitos de equipo técnico” y un “aerostato de vigilancia”, de acuerdo con un comunicado difundido por los medios de Irán.

Las fuerzas iraníes también apuntaron contra la base aérea estadounidense de Sheikh Isa en Bahréin, informó la agencia estatal Tasnim.

“El ejército de la República Islámica de Irán atacó, hace varias horas, las instalaciones de radar y los puntos de reunión de las fuerzas terroristas estadounidenses en la base aérea de Sheikh Isa, en Bahréin”, escribió ese medio.

Las sirenas de alerta habían sonado anteriormente en Bahréin, donde las autoridades habían pedido a la población que se pusiera a salvo y mantuviera la calma.

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