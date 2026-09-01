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Un ataque iraní a bases de Estados Unidos en Erbil, el 2 de septiembre de 2026. (Captura de X @ultrarrow)
Un ataque iraní a bases de Estados Unidos en Erbil, el 2 de septiembre de 2026. (Captura de X @ultrarrow)
Por Agencia AFP

Irán lanzó este miércoles ataques de represalia contra bases estadounidenses en la ciudad iraquí de Erbil y en Bahréin, según la prensa estatal.

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