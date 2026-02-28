Resumen

En el centro de Tel Aviv se registró el impacto de un misil de la última andanada disparada desde Irán, el primero en conocerse que cae en la ciudad. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber dirigido sus ataques contra varios objetivos militares israelíes en Haifa, Tel Aviv y sus alrededores, según un comunicado recogido en la agencia iraní Irna como respuesta a los bombardeos coordinados entre Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

