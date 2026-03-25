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Esta fotografía muestra un F/A-18E Super Hornet, adscrito al Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 14, realizando un aterrizaje con frenado en la cubierta de vuelo del portaaviones de la clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en el marco de la "Operación Epic Fury". Foto: Oficina de Relaciones Públicas del Mando Central de EE. UU. / Marina de EE. UU. / AFP
Esta fotografía muestra un F/A-18E Super Hornet, adscrito al Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 14, realizando un aterrizaje con frenado en la cubierta de vuelo del portaaviones de la clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en el marco de la "Operación Epic Fury". Foto: Oficina de Relaciones Públicas del Mando Central de EE. UU. / Marina de EE. UU. / AFP
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Por Agencia EFE

El Ejército iraní afirmó este miércoles que ha vuelto a lanzar un ataque con misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que opera en el Mar Arábigo.

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