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Buques en el estrecho de Ormuz vistos desde Jasab, Gobernación de Musandam, Omán, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Ali Haider
Buques en el estrecho de Ormuz vistos desde Jasab, Gobernación de Musandam, Omán, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Ali Haider
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado en la madrugada de este sábado un buque de apoyo militar estadounidense cerca del puerto de Salalah, en Omán.

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