Un buque anclado frente a la costa de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026. (EFE/EPA/STRINGER).
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que atacó un petrolero, identificado como ‘Athens Nova’, “aliado de Estados Unidos”, en el estrecho de Ormuz, que ardió al ser alcanzado por dos drones.

