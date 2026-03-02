La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que atacó un petrolero, identificado como ‘Athens Nova’, “aliado de Estados Unidos”, en el estrecho de Ormuz, que ardió al ser alcanzado por dos drones.

En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó ataques con 26 drones y 5 misiles balísticos a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria en su cuenta de Telegram.

Dos de estos drones impactaron, según la Guardia Revolucionaria, a este petrolero en el estrecho de Ormuz, aunque no se sabe el alcance de los daños.

Además, la guardia revolucionaria asegura que atacó la base estadounidense Arifjan en Kuwait y la base Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos.

“Las instalaciones restantes de la flota naval estadounidense en Baréin fueron alcanzadas y destruidas con 6 drones”, añadió.