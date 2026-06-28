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Resumen

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Irán lanza una oleada de misiles contra Israel y las bases estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. (Foto referencial, de IRIB TV / AFP).
Irán lanza una oleada de misiles contra Israel y las bases estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. (Foto referencial, de IRIB TV / AFP).
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Por Agencia EFE

Irán afirmó este domingo que destruyó ocho infraestructuras militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin en respuesta a los nuevos bombardeos de Estados Unidos contra objetivos iraníes y advirtió de que, a partir de ahora, actuará “con mayor firmeza que antes” contra los buques que considere infractores en el estrecho de Ormuz.

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