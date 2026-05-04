Irán afirmó este lunes que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz tras emitir una “advertencia firme y rápida”, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní.

“Con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval del Ejército, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz”, afirmaron las relaciones públicas del Ejército iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Poco antes, el comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, había advertido de que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que trate de atravesar el estrecho de Ormuz será atacado.

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“Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz”, declaró el alto cargo militar.

El militar exigió “a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de cualquier intento de transitar sin coordinación con las Fuerzas Armadas desplegadas en el estrecho de Ormuz, para que su seguridad no se vea comprometida”.

Abdolahi dijo además que las acciones estadounidenses para “alterar la situación actual no tendrán otro resultado que complicar aún más el escenario y poner en riesgo la seguridad de las embarcaciones en esta zona”.

Esta advertencia se produjo después de que Trump anunciara la operación Proyecto Libertad, que movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

Esta fotografía, obtenida por AFP de la agencia de noticias iraní Tasnim, muestra una embarcación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) participando presuntamente en una operación para interceptar barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, el 21 de abril de 2026. (FOTO: AFP).

La misión comenzará el lunes, avisó Trump en un mensaje en Truth Social, después de que “países de todo el mundo” solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos.

El tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, ha sido restringido por Irán desde los primeros días de la guerra con EE.UU. e Israel, desatada el 28 de febrero.

En respuesta, Estados Unidos también ha impuesto desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona.

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