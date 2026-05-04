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Maniobras navales iraníes en el estrecho de Ormuz, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Mehr News Agency
Maniobras navales iraníes en el estrecho de Ormuz, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Mehr News Agency
Por Agencia EFE

Irán afirmó este lunes que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz tras emitir una “advertencia firme y rápida”, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní.

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