Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron este jueves un ataque con misiles balísticos contra un centro de mando de Estados Unidos en Jordania, en represalia por los recientes bombardeos de Washington.
Esta “operación punitiva contra el agresor” tuvo como objetivo “la base aérea de Al Azraq y su centro de control, utilizando 12 misiles balísticos”, aseguró la fuerza de élite iraní, citada por la agencia Tasnim.
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Los Guardianes también afirmaron haber destruido esas instalaciones “y un gran número de aviones de combate”.
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