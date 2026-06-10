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Resumen

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El "lanzamiento de la oleada n.º 41 de misiles iraníes", en un video distribuido el 12 de marzo de 2026. (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) / AFP)
El "lanzamiento de la oleada n.º 41 de misiles iraníes", en un video distribuido el 12 de marzo de 2026. (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) / AFP)
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Por Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron este jueves un ataque con misiles balísticos contra un centro de mando de Estados Unidos en Jordania, en represalia por los recientes bombardeos de Washington.

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