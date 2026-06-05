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En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 1 de junio de 2026, se observan embarcaciones navegando en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP
En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 1 de junio de 2026, se observan embarcaciones navegando en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia AFP

El ejército iraní anunció el viernes haber lanzado “misiles de advertencia” contra dos buques estadounidenses en el mar de Omán, aunque Washington lo negó poco después.

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