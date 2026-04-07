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Esta fotografía, tomada el 11 de diciembre de 2019, muestra una vista de una refinería en la Ciudad Industrial de Jubail, a unos 95 kilómetros al norte de Dammam, en Arabia Saudita. (Foto de GIUSEPPE CACACE / AFP).
Esta fotografía, tomada el 11 de diciembre de 2019, muestra una vista de una refinería en la Ciudad Industrial de Jubail, a unos 95 kilómetros al norte de Dammam, en Arabia Saudita. (Foto de GIUSEPPE CACACE / AFP).
/ GIUSEPPE CACACE
Por Agencia EFE

Irán afirmó este martes que ha atacado con misiles y drones el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo y que habría sufrido “graves daños” según la versión de Teherán, como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones energéticas en su territorio.

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