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Resumen

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Una mujer de Irán camina junto a un mural antiestadounidense e israelí en Teherán, el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer de Irán camina junto a un mural antiestadounidense e israelí en Teherán, el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán afirmó este domingo que avanza con Omán hacia la fase final de sus negociaciones sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz, en las que buscan establecer una nueva ruta de navegación, aunque aseguró que el acuerdo no está relacionado con la reapertura o el cierre del estratégico paso marítimo.

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