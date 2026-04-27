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El lugar donde tuvo lugar un ataque contra una escuela de niñas en Minab, en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán, el 28 de febrero de 2026. (ALI NAJAFI / ISNA / AFP)
El lugar donde tuvo lugar un ataque contra una escuela de niñas en Minab, en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán, el 28 de febrero de 2026. (ALI NAJAFI / ISNA / AFP)
/ ALI NAJAFI
Por Agencia AFP

El bombardeo de una escuela de Irán en el primer día de la guerra en Oriente Medio, mató a 155 personas, incluyendo 120 niños, según un balance revisado a la baja y que fue divulgado el martes por la televisión estatal IRIB.

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