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Irán lanzó este miércoles ataques contra Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Foto: AFP
Irán lanzó este miércoles ataques contra Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Irán lanzó este miércoles ataques contra Kuwait y Emiratos Árabes Unidos después de bombardeos contra sus instalaciones petroleras, ocurridos pese al anuncio de tregua con Estados Unidos, informó la televisión estatal.

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