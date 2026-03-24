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Un barco turco navega por el estrecho de Ormuz tras lograr el permiso de las autoridades iraníes. Foto: EFE/ Tasnim News
Un barco turco navega por el estrecho de Ormuz tras lograr el permiso de las autoridades iraníes. Foto: EFE/ Tasnim News
Por Agencia AFP

Irán ha dicho que los “buques no hostiles” pueden transitar por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades competentes, según un comunicado difundido a la Organización Marítima Internacional (OMI).

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