Irán ha dicho que los “buques no hostiles” pueden transitar por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades competentes, según un comunicado difundido a la Organización Marítima Internacional (OMI).

“Los buques no hostiles (...) podrán —siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán— y cumplan plenamente las normas de seguridad y protección declaradas, beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades competentes”, señaló el comunicado.

La OMI indicó que la nota, fechada el domingo, fue emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán con la petición de que fuera distribuida por la OMI. Añadió que la organización la había compartido con los Estados miembros y las oenegés.

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