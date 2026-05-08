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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchi, hace un gesto mientras habla durante una conferencia de prensa en Estambul, Turquía, el 22 de junio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ERDEM SAHIN)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchi, hace un gesto mientras habla durante una conferencia de prensa en Estambul, Turquía, el 22 de junio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ERDEM SAHIN)
/ ERDEM SAHIN
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, afirmó este viernes cada vez que se acerca una solución diplomática a la guerra Estados Unidos llega a cabo “una aventura militar temeraria”, en la primera reacción oficial iraní al intercambio de ataques de anoche entre Teherán y Washington.

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