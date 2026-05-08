El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, afirmó este viernes cada vez que se acerca una solución diplomática a la guerra Estados Unidos llega a cabo “una aventura militar temeraria”, en la primera reacción oficial iraní al intercambio de ataques de anoche entre Teherán y Washington.

“Cada vez que se plantea una solución diplomática, EE.UU. opta por una aventura militar temeraria”, indicó el político en X.

Araqchi se preguntó si se trata de “una burda táctica de presión” o que “una vez más, un saboteador haya engañado al presidente de EE. UU. para que se meta en otra ciénaga”, en una aparente referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Sean cuales sean las causas, el resultado es el mismo: los iraníes nunca ceden ante la presión y la diplomacia siempre sale perjudicada”, aseguró.

El jefe de la diplomacia iraní dijo además que son erróneos los datos atribuidos a la CIA y publicados por medios estadounidenses que estiman que la República Islámica cuenta con un 75 % de sus misiles en comparación con el 28 de febrero.

Una iraní camina junto a un mural en una calle de Teherán, Irán, el 4 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

“Nuestro arsenal de misiles y nuestra capacidad de lanzamiento no están al 75 % en comparación con el 28 de febrero. La cifra correcta es el 120 % En cuanto a nuestra disposición para defender a nuestro pueblo: 1000 %”, aseguró.

Las declaraciones de Araqchi se producen después de que anoche Irán y Estados Unidos intercambiarán ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua el 8 de abril.

Estos ataques contradicen los supuestos avances en las conversaciones de paz de los últimos días que apuntaban a que los dos rivales se encontraban cerca de alcanzar algún tipo de acuerdo para poner fin a la guerra o al menos poner fin a las hostilidades.