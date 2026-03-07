Escuchar
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios, contra los que ha lanzado misiles y drones durante la primera semana de la guerra.

