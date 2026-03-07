El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios, contra los que ha lanzado misiles y drones durante la primera semana de la guerra.

“El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios”, aseguró Pezeshkian en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.

Pezeshkian, quien forma parte del Consejo de Liderazgo, formado tras la muerte de Alí Jamenei el sábado pasado por la ofensiva de EE.UU e Israel, pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes, al mismo tiempo que les llamó a que “no se conviertan en instrumentos del imperialismo”.

“Algunos están pensando en aprovechar esta oportunidad para atacar nuestro territorio. Les envío este mensaje: no se conviertan en instrumentos del imperialismo”, sostuvo el mandatario iraní.

Desde el comienzo de la guerra el pasado sábado, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses e infraestructuras de energía en una docena de países de la región, entre ellos Arabia Saudí, Kuwait, Catar y Emiratos, entre otros.

Un hombre sostiene una bandera iraní entre los escombros de un edificio destruido tras los ataques aéreos en el centro de Teherán el 4 de marzo de 2026. La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el 4 de marzo que tenía el control total del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tránsito energético mundial, mientras Israel lanzaba una nueva oleada de ataques contra la capital iraní. (Foto de AFP)

Casi al mismo tiempo que se emitió el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de otra “oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Qatar”.

Hasta ahora, las autoridades iraníes habían afirmado que sus ataques van dirigidos contra las bases estadounidenses en los países árabes del golfo Pérsico, y no contra el territorio de esas naciones, y han considerado esas ofensivas como su derecho legítimo.

