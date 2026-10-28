El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó el miércoles que Teherán mantiene conversaciones con mediadores sobre fórmulas para aplicar un plan de siete días destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz.

“Si bien nuestras valientes Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para defender la patria, Irán sigue dando una oportunidad a la diplomacia para que tenga éxito”, escribió en la red social X.

“Seguimos en contacto estrecho y permanente con intermediarios para examinar propuestas que permitan aplicar nuestro Plan de Siete Días incluso en menos de una semana”, agregó el canciller iraní.

Las declaraciones se producen en medio de amenazas de Estados Unidos e Israel de reanudar los ataques contra Irán.

En septiembre, Irán propuso un plan de siete días que transmitió a Estados Unidos a través de Qatar, que oficia de mediador.

Araqchi declaró entonces que, según ese plan, reabriría el paso por el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si se cumplían las “condiciones necesarias”, entre ellas un alto el fuego en todo Oriente Medio.

Irán también ha exigido el desbloqueo de sus activos congelados en el extranjero, el levantamiento de las sanciones contra su sector petrolero y el fin del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

El sitio estadounidense de noticias Axios informó el miércoles que mediadores de Oriente Medio, encabezados por Qatar, impulsan “un acuerdo diplomático” para reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y evitar nuevos ataques después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

El informe, que cita fuentes estadounidenses, israelíes y de Oriente Medio, señala que los cataríes intentan “convencer a Irán de permitir que inspectores de la ONU visiten sus instalaciones nucleares bombardeadas a cambio de cierto alivio de las sanciones estadounidenses”.

Una delegación catarí visitó Teherán el domingo para mantener conversaciones sobre la evolución de las negociaciones, así como sobre la situación en el estrecho de Ormuz y el suministro energético, según Irán.

Desde el estallido de la guerra a finales de febrero, Irán asegura controlar el estrecho de Ormuz y ataca regularmente buques que intentan cruzar sin su autorización, mientras Estados Unidos ha impuesto un contrabloqueo naval a los puertos iraníes.

Los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis siguen estancados, especialmente desde el fracaso de un acuerdo alcanzado en junio que trazaba una vía hacia una solución permanente.

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Irán insistió este domingo 4 de octubre en que no se conseguirá acabar con la guerra en Oriente Medio con una solución militar, en un momento en que las negociaciones parecen estar en un punto muerto. (AFP)

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