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Resumen

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Una mujer pasa junto a un mural que muestra la bandera nacional de Irán en Teherán, el 26 de octubre de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
Una mujer pasa junto a un mural que muestra la bandera nacional de Irán en Teherán, el 26 de octubre de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó el miércoles que Teherán mantiene conversaciones con mediadores sobre fórmulas para aplicar un plan de siete días destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz.

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