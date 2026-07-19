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Resumen

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Una mujer pasa frente a un mural del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Una mujer pasa frente a un mural del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que dos buques sufrieron un incidente al intentar atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta que Teherán considera “insegura”, en medio de la escalada militar entre Irán y Estados Unidos y del pulso entre las partes por el control de esa estratégica vía marítima.

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