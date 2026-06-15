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Una ilustración fotográfica muestra a una persona frente a una gran pantalla en la que se muestran los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz a través de una página web de seguimiento marítimo. Foto: AFP
Una ilustración fotográfica muestra a una persona frente a una gran pantalla en la que se muestran los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz a través de una página web de seguimiento marítimo. Foto: AFP
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Por Agencia EFE

Irán afirmó este lunes que el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos contempla la liberación de los activos iraníes bloqueados y el levantamiento de todas las sanciones contra la República Islámica, al tiempo que “garantiza” la soberanía de Teherán sobre el estrecho de Ormuz.

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