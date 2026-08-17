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Una mujer ondea la bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr de Teherán el 17 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer ondea la bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr de Teherán el 17 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán afirmó este lunes que el vencimiento hoy del plazo de 60 establecido en el memorado de entendimiento firmado con Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz permanente es “irrelevante” por las violaciones estadounidenses de los compromisos adquiridos en el texto.

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