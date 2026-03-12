Escuchar
Esta imagen satelital tomada por 2026 Planet Labs PBC muestra una vista de la isla Kharg de Irán, que alberga la principal terminal de exportación de petróleo del país y es responsable de la gran mayoría de sus envíos de crudo al mundo. (Foto de 2026 Planet Labs PBC / AFP).
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este jueves que “el golfo Pérsico se teñirá con la sangre de los invasores” si las islas iraníes son invadidas después de que medios estadounidenses apuntaran a esa posibilidad.

