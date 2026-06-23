El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo este martes que Estados Unidos acordó liberar “de inmediato” 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, tras la conclusión de las negociaciones técnicas celebradas en Suiza.

“Se pactó que entren en vigor de inmediato los acuerdos firmados relativos a la liberación de fondos congelados por una cantidad de 12.000 millones de dólares”, declaró Gharibabadi, quien encabezó el equipo técnico de negociación de Irán, recoge la agencia IRNA.

Por su parte, el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, indicó a la agencia Tasnim que el primer fondo, de 6.000 millones, servirá en parte para adquirir “bienes esenciales y medicamentos”.

“Si el precio y la calidad de los productos estadounidenses son más adecuados que los de otros países, no tenemos ningún impedimento para comprarlos”, apuntó Hemmati, al precisar que no existe ninguna obligación en comprar insumos agrícolas a Estados Unidos.

El segundo, de otros 6.000 millones de dólares, no está restringido a comprar productos esenciales, subrayó el gobernador.

Estas afirmaciones contrastan con la declaración del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien ayer aseguró que los fondos congelados a Irán no se liberarán a menos que siga habiendo avances en la negociación abierta en Suiza entre los dos países para poner fin a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.

“Los fondos no se descongelarán a menos que sigamos observando avances, lo cual será, sin duda, un aspecto clave de la negociación en los próximos días”, explicó el vicepresidente a la prensa antes de tomar el vuelo de vuelta a Washington desde Suiza, donde participó desde el domingo en el inicio de las conversaciones.

Este martes, el viceministro iraní de Exteriores dio las negociaciones técnicas por concluidas y dijo que la siguiente fase involucrará a un comité de alto nivel, sin precisar fecha.