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Resumen

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Una mujer iraní pasa junto a una valla publicitaria en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer iraní pasa junto a una valla publicitaria en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo este martes que Estados Unidos acordó liberar “de inmediato” 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, tras la conclusión de las negociaciones técnicas celebradas en Suiza.

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