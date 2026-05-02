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El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, en la residencia estatal Diaoyutai en Beijing, el 14 de marzo de 2025. (Lintao Zhang / POOL / AFP)
El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, en la residencia estatal Diaoyutai en Beijing, el 14 de marzo de 2025. (Lintao Zhang / POOL / AFP)
/ LINTAO ZHANG
Por Agencia EFE

Irán afirmó este sábado que Estados Unidos debe elegir entre la diplomacia o la confrontación después de que Teherán presentara el jueves una nueva propuesta para poner fin de forma permanente a la guerra, que el presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de insatisfactoria.

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