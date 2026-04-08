Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Estados Unidos “debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos”, afirmó este miércoles el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi.
Estados Unidos “debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos”, afirmó este miércoles el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi.
“Los términos del alto el fuego Irán-Estados Unidos son claros”, recalcó el ministro tras la serie de bombardeos de Israel sobre Líbano, que han causado hasta ahora 254 muertos y 1.164 heridos.
PUEDES VER: Israel bombardea el Líbano y deja al menos 254 muertos y 1.165 heridos, en los mayores ataques de la guerra
“El mundo ve la masacre en Líbano. La pelota está en el tejado de EE.UU. y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos”, insistió.
Irán y Estados Unidos acordaron anoche un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.
Araqchi hizo referencia al acuerdo anunciado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que rezaba “un alto el fuego en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares”.
Más tarde, sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano son una “escaramuza” separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado la pasada noche con Teherán.
Otros países como Egipto y Qatar, dos de los países que colaboraron en los esfuerzos para alcanzar la tregua de dos semanas, condenaron también los “brutales ataques” lanzados este miércoles por Israel contra el Líbano y pidieron la intervención “inmediata” de la comunidad internacional.
VIDEO RECOMENDADO
- Trump dice que el Líbano no está incluido en alto el fuego con Irán
- Trump dice que solo hay unos “puntos” validados por Estados Unidos en la negociación con Irán
- Estados Unidos “tomará” el uranio si Irán no lo entrega, advierte jefe del Pentágono
- Irán derriba un dron y advierte de una respuesta “contundente” a violaciones de la tregua
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.