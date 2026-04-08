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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchi, durante una conferencia de prensa en el Centro de Congresos Lutfi Kırdar en Estambul, el 22 de junio de 2025. (Foto de OZAN KOSE / AFP)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchi, durante una conferencia de prensa en el Centro de Congresos Lutfi Kırdar en Estambul, el 22 de junio de 2025. (Foto de OZAN KOSE / AFP)
/ OZAN KOSE
Por Agencia EFE

Estados Unidos “debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos”, afirmó este miércoles el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi.

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