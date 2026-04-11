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Una bandera de Irán ondea ante un edificio dañado en ataque aéreo contra en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Una bandera de Irán ondea ante un edificio dañado en ataque aéreo contra en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

Medios iraníes informaron este sábado de que Estados Unidos ha accedido a desbloquear parte de los activos congelados de la República Islámica como un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones de paz, un extremo que ha sido negado desde Washington.

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