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Resumen

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Fotografía de archivo del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí. Foto: EFE/EPA/Dmitri Lovetsky
Fotografía de archivo del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí. Foto: EFE/EPA/Dmitri Lovetsky
Por Agencia EFE

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó este domingo que Estados Unidos ha aceptado algunas de sus condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó la propuesta en público.

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