El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó este domingo que Estados Unidos ha aceptado algunas de sus condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó la propuesta en público.

“Los estadounidenses ya nos han respondido; en su respuesta han aceptado algunas de nuestras condiciones, mientras que otras siguen sin estar claras”, dijo Rezaei en unas declaraciones recogidas por la agencia ISNA.

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Irán presentó a Estados Unidos una propuesta bautizada como plan de siete días para detener las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Trump rechazó el plan al considerar que no era “aceptable”. Sin embargo, según Rezaei, Washington habría aceptado algunos de los puntos de esa propuesta, aunque no todos, por lo que consideró la respuesta estadounidense como “insuficiente”.

“Deben aclarar los temas que nos han quedado poco claros”, dijo.

La propuesta iraní incluía un alto el fuego de siete días en todo Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados, entre otras cuestiones.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos deberá definir pronto cómo poner fin a la guerra con Irán. Foto: EFE.

Tras ello, Irán accedería a reabrir Ormuz y, en el séptimo día, Teherán y Washington retomarían las negociaciones para un acuerdo definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní.

Teherán afirmó a finales de septiembre que había recibido una respuesta estadounidense a su plan y esta semana afirmó que respondería a su vez “en unos días”.

Las declaraciones de Rezaei se producen cuando se ha registrado un importante aumento de los ataques a buques que navegan por el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que el tránsito de petróleo por esta estratégica vía cayera de nuevo.

En los últimos días se ha producen ataques contra petroleros en Ormuz prácticamente a diario, mientras Estados Unidos trata de recuperar el tránsito de buques en una vía cercana a Omán.

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