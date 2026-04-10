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Ciudadanos iraníes portan fotografías del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, durante una manifestación para conmemorar el 40.º aniversario de su muerte en Teherán, Irán, el 9 de abril de 2026. Foto: EFE/EPAAbedin Taherkenareh
Ciudadanos iraníes portan fotografías del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, durante una manifestación para conmemorar el 40.º aniversario de su muerte en Teherán, Irán, el 9 de abril de 2026. Foto: EFE/EPAAbedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este viernes que Estados Unidos aún no ha cumplido con dos de las condiciones que aceptaron para comenzar negociaciones de paz en Pakistán, como son el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados.

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