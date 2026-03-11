El ejército de Irán dijo este miércoles que atacará a partir de ahora objetivos económicos de Estados Unidos e Israel en la región, tras reportarse ataques durante la madrugada a un banco iraní.

“El enemigo nos ha dado rienda suelta para que ataquemos centros económicos y bancos pertenecientes a Estados Unidos y al régimen sionista”, dijo el cuartel general operativo del ejército iraní, Khatam Al Anbiya, en un comunicado transmitido por la televisión estatal.

La prensa local indicó que los ataques israeloestadounidenses alcanzaron en la madrugada del miércoles un banco de Teherán, en donde murieron varios empleados que trabajaban “excepcionalmente” para preparar el pago de salarios.

Información en desarrollo