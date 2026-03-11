Escuchar
Una luna llena, también conocida como la "Luna de Sangre", se observa sobre el centro de Dubái el 3 de marzo de 2026. Emiratos Árabes Unidos también ha sido blanco de los ataques de Irán. (Foto de Giuseppe CACACE / AFP).
Por Agencia AFP

El ejército de Irán dijo este miércoles que atacará a partir de ahora objetivos económicos de Estados Unidos e Israel en la región, tras reportarse ataques durante la madrugada a un banco iraní.

