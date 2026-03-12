Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un avión de reabastecimiento aéreo Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevuela Vierville-sur-Mer, en el noroeste de Francia, el 6 de junio de 2020. (Sameer Al-DOUMY / AFP)
Un avión de reabastecimiento aéreo Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevuela Vierville-sur-Mer, en el noroeste de Francia, el 6 de junio de 2020. (Sameer Al-DOUMY / AFP)
/ SAMEER AL-DOUMY
Por Agencia EFE

Irán aseguró que un avión cisterna estadounidense que se estrelló en el oeste de Irak fue atacado por un misil lanzado por grupos iraquíes y aseguró que toda su tripulación murió, según declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de la república islámica.

