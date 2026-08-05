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Resumen

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Fotografía de archivo de algunos barcos transitando por el estrecho de Ormuz, vistos desde Omán. Foto: EFE/EPA/ Ali Haider
Fotografía de archivo de algunos barcos transitando por el estrecho de Ormuz, vistos desde Omán. Foto: EFE/EPA/ Ali Haider
Por Agencia EFE

Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento, informó este miércoles el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

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