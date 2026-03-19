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Soldados israelíes inspeccionan los restos de un misil balístico iraní que cayó en un campo abierto en un lugar no revelado en los Altos del Golán. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).
Soldados israelíes inspeccionan los restos de un misil balístico iraní que cayó en un campo abierto en un lugar no revelado en los Altos del Golán. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).
/ ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

El Ejército iraní anunció este jueves una oleada de ataques con drones contra objetivos en Israel, entre ellos el Ministerio de Seguridad Nacional en Jerusalén y la sede del Canal 13 israelí en el vigésimo día de la guerra.

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