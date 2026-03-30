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Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque en Teherán, Irán, en la madrugada del 28 de marzo de 2026.(Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque en Teherán, Irán, en la madrugada del 28 de marzo de 2026.(Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán dijo este martes que explosiones en el este y el oeste de la capital han provocado varios cortes de luz, sin que se hayan reportado víctimas.

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