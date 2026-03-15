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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, en El Cairo, el 9 de septiembre de 2025. (Ahmed HASAN / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, en El Cairo, el 9 de septiembre de 2025. (Ahmed HASAN / AFP)
/ AHMED HASAN
Por Agencia AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó en una entrevista publicada este domingo que la guerra con Estados Unidos e Israel solo terminará cuando Teherán pueda estar seguro de que no se repetirá.

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