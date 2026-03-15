El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó en una entrevista publicada este domingo que la guerra con Estados Unidos e Israel solo terminará cuando Teherán pueda estar seguro de que no se repetirá.

“Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones. Ya vivimos esto el año pasado: Israel atacó, luego Estados Unidos (...) se reagruparon y volvieron a atacarnos”, dijo Araqchí al medio en lengua árabe Al-Araby Al-Jadeed, en referencia a la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos de junio de 2025.

El ministro también llamó a los demás países a “abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada” y aseguró que tiene “muchas pruebas” de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

El Pentágono afirma que más de 15.000 objetivos han sido alcanzados en el país.

Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes ha moderando su retórica a pesar de las bajas, principalmente en Irán, y de las consecuencias económicas de la contienda bélica.

Trump también dijo que las fuerzas estadounidenses intensificarán los ataques en la costa iraní, al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y permitir la reanudación del transporte de petróleo.

El bloqueo iraní de este estrecho, por donde solía transitar una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos, ha disparado el precio del petróleo.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, a quien todavía no se ha visto en público, prometió en una declaración por escrito mantener cerrado Ormuz.

Pero Trump sugirió que quizás Mojtaba Jamenei no esté al mando de Irán. “No sé si está vivo”, declaró. Según Araqchi, “no hay ningún problema” con el nuevo líder, quien según algunas fuentes resultó herido el primer día de la guerra.

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La guerra en Oriente Medio entró este sábado 14 de marzo en su tercera semana y se encuentra en una "fase decisiva", aseguró el sábado Israel, que junto con Estados Unidos continúa bombardeando Irán, mientras la república islámica responde con ataques a infraestructuras en el Golfo. (AFP)

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