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Ciudadanos iraníes se congregan frente a una valla publicitaria antiestadounidense y antiisraelí en la plaza Enghelab de Teherán el 3 de noviembre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Ciudadanos iraníes se congregan frente a una valla publicitaria antiestadounidense y antiisraelí en la plaza Enghelab de Teherán el 3 de noviembre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El negociador jefe iraní Mohamad Baqer Qalibaf afirmó este martes que la pelota está en el tejado de Estados Unidos para evitar una nueva confrontación bélica y advirtió que su país mantiene el “dedo en el gatillo” ante una posible reanudación de la guerra.

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