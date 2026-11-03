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Resumen

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Un hombre se encuentra junto a una pancarta antiestadounidense que promete venganza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una manifestación en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Un hombre se encuentra junto a una pancarta antiestadounidense que promete venganza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una manifestación en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó este martes que la respuesta de Estados Unidos a su propuesta para poner fin a la guerra “no ha sido convincente” y exigió que cumpla con sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz.

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